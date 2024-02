Русия си е внесла масово пушечно месо от Непал, в Авдеевка се лее кръв (ВИДЕО)

Откъде режимът на Путин намира наемници и дали са достатъчно? Поне засега изглежда да – а нов материал на CNN показа, че броят на чужденците в руската армия, биещи се в Украйна, всъщност вероятно е много по-голям от считаното досега. Материалът е посветен на Непал – с твърдение, че 14 000 – 15 000 непалци са отишли да се бият за Путин в Украйна. Това твърди бившият външен министър на страната и основна опозиционна сила в момента – Бимала Паудял. Той обосновата твърдението си със свидетелски показания на непалци, които са успели да се върнат от фронта в Украйна.

Официално непалското правителство твърди, че около 200 непалци се бият за Русия в Украйна. Също официално, в украински плен има 4 непалци. Но изглежда, че ситуацията е далеч по-сериозна – руската платформа "Медиазона" потвърждава, че действително има рязко увеличение на издадените руски туристически визи за непалци, но не в размер на 15 000 души. През 2022 година в Русия са влезли само 72-ма непалци като туристи, но през 2023 година вече са 1039. По-голямата част от туристите от Непал са пристигнали през четвъртото тримесечие на 2023 г., поставяйки рекорд от над 700 души за три месеца. А в началото на 2024 година непалските власти спряха издаването на разрешителни за работа в Русия: Непал към Путин: Върни вербуваните за войната непалци и плати компенсации за загиналите

Непалците отиват в Русия за пари – това е картината, представена от CNN. Обещанието – 2000 долара месечно, но има непалци, които казват, че с бонуси са си докарвали до 4000 долара. Цената за тях обаче е ужасна – кратко обучение (2 седмици според един от главните герои в статията) и веднага на фронта в Украйна, с лично оръжие и една аптечка за първа помощ, в която няма много неща.

На този фон напиращият за втори мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп похвали украинския президент Володимир Зеленски. По думите на Тръмп, Зеленски бил честен, когато избухна скандала с "украинската афера" и казал публично, че Тръмп не го заплашвал да започне разследване срещу Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна на американска (военна) помощ: Украинската афера, заплашваща Тръмп, вече се превърна и в китайска. Но Тръмп подчерта изрично, че войната не върви добре за Украйна и че трябва да спре.

