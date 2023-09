Повече пари за ранени и убити, отколкото за заплати на армията: Авантюрата на Путин в Украйна (ВИДЕО)

Според анализа, Руската федерация е похарчила 167,3 млрд. долара дотук заради решението на Путин да нападне Украйна. Предвид, че краят на войната не се вижда, тепърва руснаците ще има да дават пари за смърт.

Общо 46,6 млрд. долара са похарчени досега от руския държавен бюджет за компенсации за ранени и убити руски войници в Украйна. 25,6 млрд. долара са дадени като обезщетения за убити, 21 млрд. долара са дадени заради ранени. За сравнение, за самата армия – обезпечението ѝ, са похарчени най-много – 51,3 млрд. долара. Само за заплати са отишли 35,1 млрд. долара, тоест по-малко, отколкото да се дават компенсации за убити и ранени. А загубата на руска военна техника дотук се изчислява на 34 млрд. долара.

На този фон популярният руски телеграм канал "Рибар" пусна дълга публикация как още няма равностойност на заплащането между срочно служещи руски войници и мобилизирани. "В няколко военни части в южната част на страната по необясними причини спряха да изплащат обезщетения за жилища под наем", пише в публикацията.

Въпреки това, според британското разузнаване Русия вероятно успява да задели резерв от далекобойни ракети, изстрелвани от самолети и ще го използва за удари по украинската енергийна инфраструктура през идващата зима. Това е реална опасност, предупреждават британците.

На този фон Киев се договори да получи 100 тактически дрона от ново поколение от германската компания Quantum Systems. А по украинския коридор в Черно море успяха да преминат два търговски кораба (Resilient Africa и Aroyat) с 20 000 тона украинска пшеница, предназначена за африкански държави.

Продължават да се появяват нови и нови видеокадри и снимки, които показват напредък на украинската армия при Бахмут. Украинците са настъпили от юг към Роздоловка (13 километра североизточно от Бахмут), както и в северната част на Клещеевка (6 километра юг-югозапад от Бахмут) – геолокализирани кадри, показващи напредъка, може да бъдат намерени в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

За да бъде укрепена руската отбрана в Запорожието обаче изглежда са прехвърлени части на 83-та бригада на руските ВВС – това отбелязва ISW на база снимки в Телеграм. Войници на 83-та бригада бяха ангажирани със защитата на Клещеевка, която обаче вече почти изцяло е в украински ръце, след като Андреевка беше превзета от украинската армия. Вървят боеве и за превземането на Курдюмовка и скоро може да се очаква цялата линия Клещеевка – Курдюмовка (6-12 километра южно от Бахмут) да падне, което ще отвори нови възможности на украинците да продължат към обкръжаване на самия Бахмут. Руснаците добре осъзнават това - според сводката на украинския генщаб за изминалото денонощие те са опитали 13 пъти неуспешно с пехотни атаки да обърнат ситуацията специално в Клещеевка, неуспешни руски атаки е имало и в Андреевка, и в Курдюмовка.

The battle for #Andriivka , the liberation of which was announced yesterday by the AFU General Staff. The video was published by the 3rd Separate Assault Brigade. pic.twitter.com/J3deGXaZ4S

Показателно е видео от Трета щурмова бригада на украинската армия – според обяснението към него то показва руски войници от 72-ра бригада на руските ВВС, които се предават в Андреевка, но биват обстрелвани от другарите си с артилерия

The storming of Andriivka by the 3rd separate assault brigade.



"Another group of prisoners, at the same time the enemy, realizing that the village is lost and their soldiers are surrendering en masse, orders to open fire on their own," the brigade commented to this video. pic.twitter.com/FBzJifrx4P