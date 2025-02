Специалният представител на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог пристигна с влак в Киев тази сутрин, 19 февруари. Той бе посрещнат на жп гарата в украинската столица от посланика на САЩ в Украйна Бриджит Бринк. Част от моята мисия е да слушам - това бяха едни от първите думи на Келог след пристигането му.

"Ще слушаме. Готови сме да предоставим това, което е необходимо. Разбираме необходимостта от гаранции за сигурност. Част от моята мисия е да слушам. След това ще се върна в Съединените щати и ще говоря с президента Тръмп. За да сме сигурни, че сме разбрали всичко правилно", бе цялото му изявление. Зеленски: Защо САЩ и Русия си мислят, че ще приемем ултиматуми, като отказахме в най-трудния момент?

Келог заяви още, че виждал "шанс за добри потенциални преговори", но не уточни какво се разбира под "добри". Както писахме вече становището на американския президент Доналд Тръмп е, че украинците сами са си виновни, след като "са започнали това", визирайки войната, която обаче всъщност бе започната от руския диктатор Путин. Освен това Тръмп обяви и, че украинците "имали три години" на разположение явно давайки да се разбере, че са пропилели това време, защото по думите му "дори посредствен преговарящ би могъл да го реши" - как не стана ясно, вероятно просто преотстъпвайки териториите си на всеки желаещ да ги заграби, в случая на големия руски съсед. Тръмп: Не украинците, а аз съм разочарован. Те имаха 3 години да решат войната

