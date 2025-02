Тръмп: Не украинците, а аз съм разочарован. Те имаха 3 години да решат войната

"Аз съм този, който е разочарован, че войната продължава вече три години. Това нямаше да се случи, ако бях президент. Те са разочаровани, че не получиха място на масата [за преговори], но имаха три години." Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида, коментирайки реакцията на Украйна след като тя не бе поканена на разговорите, провели се вчера между делегации на САЩ и Русия в столицата на Саудитска Арабия.

Той повтори: "това можеше да бъде решено много лесно" и "дори посредствен преговарящ би могъл да го реши".

“You should have never started it, you could have made a deal” Trump to Zelenskyy



