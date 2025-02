Правил се на мафиот в социалните мрежи: Хърватският вицепремиер подаде оставка (ВИДЕО)

Хърватският вицепремиер и министър на земеделието на страната Йосип Дабро подаде оставка след като в социалните мрежи изтекоха кадри, на които той образно казано се прави на мафиот. В социалните мрежи има видео, на което се вижда как той стреля 15 пъти с пистолет през прозореца на кола. На новите кадри министърът, гол по пояс, с чехли на краката, стои в нива и изстрелва осем куршума от автомат. За случая научаваме от македонската медия "Слободен печат".

Всички видеа са предшествани от снимка, на която се вижда как хърватският политик държи "Калашников" в ръцете си.

"Всеки нов запис само укрепва убеждението ни, че трябва да упорстваме в борбата за хърватското земеделие и решаването на проблемите в хърватските гори. Колкото по-голямо е напрежението, толкова по-силни сме", написа Дабро по-рано в социалната мрежа "Фейсбук".

Another huge scandal rocks 🇭🇷 Croatia's govt.



A leaked video shows Deputy PM & Agriculture Minister @Dabro_Josip, a member of the Eurosceptic & far-right Homeland Movement, shooting into the dark from a moving car.



Dabro has announced his resignation.pic.twitter.com/xfcIqrB42U