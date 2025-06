Крим, Таганрог, Татарстан: Украинските дронове нанесоха удари (ВИДЕО)

Не само в Таганрог, Ростовска област - сериозни украински въздушни атаки (с дронове) е имало и в окупирания през 2014 година от Путинова Русия Кримски полуостров. Там от много време действа разпоредба, с която достъпът до интернет, особено мобилен, се ограничава в случай на атака и съответно информацията става оскъдна. Например и сега губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев, назначен от руснаците, не казва нищо в канала си в Телеграм, същото е положението и в канала в Телеграм на поставения на поста от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов.

В украинския телеграм канал "Кримски вятър" се появиха кадри от удар по руското военно летище в Джанкой. Отделно, има информация за сериозна стрелба в района на Чауда:

Preliminary reports suggest a strike hit the airfield in Dzhankoy, occupied Crimea, after Ukrainian drone attacks. pic.twitter.com/FdHxsH4rnl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Атаката срещу петролната рафинерия в Таганрог вече е известна новина, но по-важното е атаката срещу предприятието "Атлант Аеро". Това е важен възел в руския военно-промишлен комплекс, специализиран в производство на компоненти за бойни дронове и системи за управление. Той участва в проекти за производство на дронове "Орион", системи за електронно заглушаване и цифрова интеграция за FPV ударни дронове и боеприпаси, уточнява лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за безопасност на Украйна. В района на предприятието е имало поне един удар - Още: Украйна с мощна атака срещу Русия, в редица области е обявена тревога (ВИДЕО)

Explosion are reported at the "Atlant AERO" plant in Taganrog, Rostov region. A fire broke out after a strike on the facility, which produces drones — including space-capable models — and related equipment. pic.twitter.com/IYuhXfovlJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Explosion are reported at the "Atlant AERO" plant in Taganrog, Rostov region. A fire broke out after a strike on the facility, which produces drones — including space-capable models — and related equipment. pic.twitter.com/IYuhXfovlJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщава следното: В Таганрог, след падане на дрон на стадион "Форте Арена", се е запалил покривът на сграда на площ от 30 квадратни метра, разрушена е стена. В Азов отломки от дрон са поразили покрива на склад за зърно в пристанището. Освен частични разрушения и пожар в спортния комплекс, остъкляването на прозорците в Лицей 28 и два жилищни блока, е скъсано и електропроводно захранване. В Азов, освен покрива на склада, са повредени и покривът и прозорците на сградата на промишленото предприятие, изброява Слюсар, без да казва кое е предприятието:

Съобщава се и за атака в Татарстан - там, където е икономическата зона "Алабуга", в която се сглобяват дроновете "Шахед":

Dozens of drones are reportedly striking Crimea, Rostov, Saratov, Taganrog and Kazan. Explosions and fires are reported. In Taganrog, an oil refinery is ablaze. In Tatarstan, drone factories are under attack. pic.twitter.com/ZjqjnsWIF4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Dozens of drones are reportedly striking Crimea, Rostov, Saratov, Taganrog and Kazan. Explosions and fires are reported. In Taganrog, an oil refinery is ablaze. In Tatarstan, drone factories are under attack. pic.twitter.com/ZjqjnsWIF4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Между 21:15 и 22:40 часа руското военно министерство съобщава, че са свалени 22 дрона - 12 в Белгородска област, 4 в Татарстан, 2 над Уляновска област, съобщава се и за 1 свален дрон в Саратовска област, 1 и в Крим. А на този фон, един от украинските OSINT канали в Телеграм публикува сателитни снимки с нанесените от украински удари щети по различни руски петролни мощности - Още: Украйна пак подпали база на руския стратегически петролен резерв

Иначе Русия също атакува с дронове тази нощ - отново в Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщава за удар по гражданско предприятие в район "Киев" и по необитаеми жилищни сгради в предградията. Терехов посочва, че атаката е била направена с поне 7 дрона клас "Шахед", има 1 ранен човек и той е хоспитализиран.