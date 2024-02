"Предайте тялото на Навални на семейството му": Десетки хиляди с призив към Следствения комитет на Русия

За изпращането на заявленията към Следствения комитет е използвана услуга на правозащитния проект "ОВД-Инфо" , която позволява пращането им за няколко минути. "ОВД-Инфо" призова за изпращане на молби на 17 февруари вечерта, предаде "Медуза".

Ден по-рано Федералната служба по изпълнение на наказанията съобщи, че руският политик е починал в колония ИК-3 в Ямало-Ненецкия автономен окръг.

Още: Кой ще наследи Навални?: Говорят експерти

На 17 февруари сутринта майката на Навални пристигна в ИК-3 в Харп и получи съобщение за смъртта му. Ръководството на колонията съобщи, че тялото на опозиционера се намира в моргата в Салехард. Когато майката на политика пристигнала там, ѝ казали, че не разполагат с тялото.

Снимка: Facebook.com/Алексей Навални

По-късно прессекретарят на Навални Кира Ярмиш заяви, че Следственият комитет е отказал да предаде тялото на роднините, докато не приключи проверката.

Още: Руският свещеник, който искаше да отслужи панихида за Навални, е арестуван и е получил инсулт (СНИМКА)

Майката на Алексей Навални и неговите адвокати сутринта на 19 февруари пак са се опитали да влязат в моргата в Салехард. "Те не са допуснати вътре. Един от адвокатите беше буквално избутан навън. На въпроса дали тялото на Алексей е там, служителите не отговарят", заяви прессекретарят на Навални Кира Ярмиш.

"Новая газета Европа", позовавайки се на свой източник, пише, че тялото на Навални се намира в моргата на Салехардската районна клинична болница. Според изданието тялото на политика е било докарано там вечерта на 16 февруари. Към 17 февруари не е била извършена аутопсия.

Според независимото руско издание, позоваващо се на анонимен парамедик, по тялото на Навални е имало синини от външна намеса при конвулсии.

Появи се и информация, че тялото на политика може да бъде задържано в продължение дори на 1 месец, тъй като в Русия той е обявен за "екстремист". Неговият Фонд за борба с корупцията също е определен като "екстремистка организация" от режима на диктатора Владимир Путин.

Изданието Mediazona съобщава, че тялото на политика може да е било изнесено през нощта. Журналисти публикуваха видеозапис, на който се вижда как през нощта на 16 срещу 17 февруари колона от автомобили на пътната полиция и Федералната служба за изпълнение на наказанията се движи към Салехард.

The body of murdered opposition politician Alexei Navalny has not yet been handed over to his relatives. The cause of death "has not been established"



The Russian Investigative Committee told his mother and lawyers that the investigation into Navalny's death has been prolonged.… pic.twitter.com/zMgMmMZ3rz