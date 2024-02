Алексей Навални е починал в затвора (ВИДЕО, СНИМКИ)

Още: Московски съд разпореди задочен арест на четирима сътрудници на Навални

"На 16 февруари 2024 г. в изправителната колония №3 осъденият Навални А.А. след разходка се почувствал зле, като веднага е загубил съзнание. Незабавно са пристигнали медицински работници, била е извикана Спешна помощ.

Проведени са всички реанимационни дейности, които не са дали резултат. Лекарите са констатирали смъртта", се казва в официално съобщение на Федералната служба за изпълнения на наказанията на Руската федерация.

Говорителят на руския президент, издирван от Международния наказателен съд в Хага Владимир Путин, Дмитрий Песков коментира пред медиите, че се проверяват обстоятелствата около смъртта на Навални, а Путин е информиран за случилото се.

Peskov said that Putin was informed about Navalny’s death🫠



Let's see if Putin comes up to his funeral to lay flowers. pic.twitter.com/TpLEghk7LG