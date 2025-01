Предизборна кампания в Германия: Бивш финансов министър получи торта от сапун в лицето (ВИДЕО)

Бившият министър на финансите на Германия Кристиан Линднер беше ударен в лицето с фалшива торта на предизборно събитие на своята Свободна демократическа партия (FDP) в четвъртък, съобщава известното с хапливия си език американско издание Politico. Нападението се случи докато Линднер, който е лидер на FDP, се обръщаше към публиката си в северния германски град Грайфсвалд. Изведнъж от публиката млада жена се появи на сцената близо до него и хвърли в лицето му чиния, покрита със сапунена пяна.

„За съжаление не беше крем от торта, а само сапун. Поне можеше да направиш това по-добре, тогава щях да опитам малко от него“, каза Линднер, докато избърсваше по-голямата част от пяната от лицето си. Той дори хвърли малко обратно върху косата на жената, докато охранителите я сваляха на земята, според видеоклип от инцидента.

Според регионалния вестник Nordkurier Линднер дори е оставил малко остатъци от пяната по лицето си. „Нося тези бойни белези с гордост“, е казал той.

