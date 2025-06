Преговорите за мир и "вървим към Трета световна война": Зеленски заяви позиция

"Руснаците дори казаха на нашата делегация - ние знаем, че нашият меморандум е ултиматум и вие няма да го приемете. Така че въпросът не е в качеството на истанбулския формат, а какво да правим с лъжите на руснаците. Затова имаме нужда от силни посредници - за да не могат руснаците да се откажат от договореностите, постигнати в преговорите. Съединените щати не изглеждат силен посредник в момента - руснаците им казаха да не са на масата и те просто си тръгнаха. Защо? Заради меката им политика спрямо Русия". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в първото си интервю за унгарска медия (Válasz Online) от началото на пълномащабната война, отприщена от руския диктатор Владимир Путин в Украйна.

Зеленски изложи и по опростен начин как си представя, че ще бъде постигнат мир: "През февруари казах на президента Тръмп как може да повлияе на Путин - "Ето пакет от оръжия и ракети. Ето ги и кодовете за изстрелване. Съгласете се с прекратяване на огъня или ще дадем кодовете на украинците. Президентът Путин може да не го хареса, но не може да има преговори за територия, докато няма прекратяване на огъня." Толкова ли е сложно? Къде се казва това от САЩ или Китай? Не само САЩ, но и всички други страни трябва да кажат - спрете боевете или ще дадем оръжията на Украйна. Руският народ може и да не смее да говори против войната, но със сигурност ще се уплаши, ако срещу него могат да бъдат насочени ракети. Тогава Путин ще трябва да се справи със собствения си народ. Това е "мир чрез сила". Не е много сложен начин да сложиш край на войната - просто е трудно да намериш воля да го направиш. Междувременно руският президент казва, че трябва да говорим за "първопричините" за войната. Кой се интересува от първопричините? Хората умират".

Същевременно, Киевският международен институт по социология (KIIS) публикува ново проучване и според него само 10% от украинците са готови да приемат сегашния "мирен план" на Русия. От друга страна, 38% са готови да има териториални отстъпки, ако това ще осигури мир и независимост на Украйна, в която Русия не се меси, сочат данните от проучането. А Зеленски е категоричен: "Путин иска да ни окупира и да елиминира независимостта ни". И повтори, че само той може да преговаря за териториални промени и само с Владимир Путин.

Още: Малък напредък: Русия и Украйна почнаха да обменят най-младите военнопленници (ВИДЕО)

⚡️📊 52% of Ukrainians oppose any territorial concessions, even if it prolongs the war — KIIS survey. Only 10% are willing to accept Russia’s “peace plan,” while 82% are firmly against it. pic.twitter.com/euE5C9B6zB