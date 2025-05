Дипломатическа война между Украйна и Унгария: Падат глави на чиновници (ВИДЕО)

Своеобразната война между Украйна и Унгария, засега на полето на дипломацията, ескалира. Причината - обявен от Службата за безопасност на Украйна (СБУ) арест на унгарски шпиони, всъщност вербувани бивши украински военни съгласно казаното от СБУ. След този арест Унгария реши да изгони двама украински дипломати, обявявайки ги за шпиони, а сега Киев реагира на това.

Видео показва момента, в който заподозрян украински шпионин е задържан в Унгария.

🇭🇺🇺🇦Ukraine and Hungary are expelling each other’s diplomats after a spy scandal



“Two Hungarian diplomats must leave our country within 48 hours. We are acting in response to Hungary’s actions, based on the principle of reciprocity and in the interests of national security,”… pic.twitter.com/FmHaWiTeWM