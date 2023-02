Премиерът на Естония прави свещи за украинските войници (СНИМКИ)

През уикенда Калас посети доброволческата организация Naiskodukaitse, която редовно изработва свещи за украинските войници, които се сражават в окопите.

"Войната на Русия срещу Украйна е война срещу демокрацията и свободата. Навсякъде в Естония хората правят всичко възможно, за да подкрепят Украйна", написа Калас в социалната мрежа.

Russia’s war against #Ukraine is war against democracy and freedom. Everywhere in Estonia, people are doing all they can to support Ukraine.



I visited #Naiskodukaitse who come together on weekends to make trench candles for Ukrainian soldiers.



Everyone can help Ukraine win. pic.twitter.com/xDZEmVDQh0