Премиерът на Нидерландия за MH17: Това не е краят

Руснаците Игор Гиркин (Стрелков) - бивш военен министър на т.нар. Донецка народна република (ДНР) и Сергей Дубинский, както и украинският гражданин Леонид Харченко бяха осъдени на доживотен затвор за убийство на 298 души от самолета "Боинг 777" на Малайзийските авиолинии. Бившият руски военен Олег Пулатов е оправдан.

Сепаратистите са объркали самолета с военен, но това не ги оправдава. Повечето от пасажерите бяха граждани на Нидерландия, тъй като полетът бе от Амстердам до малайзийската столица Куала Лумпур.

