Зеленски приветства присъдите за MH17 и поиска Русия да се подведе под отговорност

"Важно съдебно решение в Хага. Първи присъди за извършителите на свалянето на MH17. От решаващо значение е и подвеждането под отговорност на организаторите, тъй като чувството за безнаказаност води до нови престъпления. Трябва да разсеем тази илюзия. Наказанието за всички злодеяния на Руската федерация тогава и сега е неизбежно", написа Зеленски в Twitter.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then&now is inevitable.