Наградата за главата на Гиркин набъбна до 150 000 долара и вече е държавна

Към набраните до момента 50 000 долара от лични средства на известни украинци, от Главно разузнавателно управление на Украйна добавиха още 100 000 долара т.е. общата сума вече възлиза на 150 000 долара. Тъй като това вече са и държавни средства, от Националната агенция за превенция на корупцията на Украйна изрично предупредиха заинтересованите, че военнослужещ, който залови и предаде Гиркин и следователно получи наградата, е длъжен да декларира получената сума. Има обаче известна неяснота дали се отнася само до 100-те хил. долара или в това число влизат и останалите 50 хил., събрани от дарения.

Както напомнят от разузнаването на Украйна срещу Игор Гиркин, бивш военен министър на сепаратистката ДНР, има редица дела за терористична дейност, изтезания, убийства и нарушаване на държавния суверенитет. В Холандия той също е обявен за международно издирване заради свалянето на цивилен полет MH17 на малайзийския Boeing 777 през 2014 г.

The Main Intelligence Directorate of the #Ukrainian Defense Ministry guarantees $100,000 for the capture of Girkin-Strelkov. pic.twitter.com/jEXFrHy6tv