"През 1989 решихме, че тук ще е Полша, не Русия": Туск събра 30 000 души на историческа дата (СНИМКИ)

Около 30 хиляди души присъстваха на демонстрацията, организирана от управляващата партия „Гражданска платформа“ вчера, 4 юни. Митингът беше посветен на предстоящите избори за Европейски парламент, като се видяха много знамена на ЕС.

Още: Доналд Туск обвини Русия за нелегалните мигранти в Европа

Четвърти юни се смята за важна дата в страната. Тогава през 1989 г. се провеждат първите демократични избори в следвоенна Полша.

Този ден се счита за демонтаж на социализма и преход към демокрация, въпреки че в правителството, формирано по онова време, все още има членове на Социалистическата партия на ключови позиции, а комунистическият президент Войчех Ярузелски е на власт до края на 1990 г.

Още: Нов скандал с руски шпиони: Полша арестува 18 души за подривна дейност в полза на Москва

Именно след 1990 г. държавен глава става Лех Валенса - един от първите синдикалисти и активисти за човешки права в Полша. Той е съосновател на „Солидарност“ – първия независим синдикат в Съветския блок. Носител е на Нобелова награда за мир за 1983 година. Президент е до 1995 г.

Трансформацията на политическия ред в Полша е окончателно завършена през ноември 1991 г., когато се провеждат първите напълно свободни избори за нов парламент, припомня беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Още: Полша позволи на Украйна да удря с доставено от нея оръжие по цели в Русия

Donald Tusk: "My generation remembers very well what was discussed on June 4, 1989: that Poland should be here, not Russia. Lech Wałęsa, and with him 10 million Poles, decided that here is Poland, and that this is how it will always be"



About 30 thousand people came to the rally… pic.twitter.com/NybLgGTHx8