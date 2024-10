Президентът на Грузия: Прокуратурата да разследва изборните измами, а не да иска от мен доказателства ( ВИДЕО)

Прокуратурата изглежда очаква от мен да предоставя доказателства. При всяко стандартно разследване, задължение на разследващия орган е да събере доказателства, а не обратното. Никога не съм виждалd разследващ орган да иска от президент доказателства, свързани с изборите.

Това каза в специално изявление пред медиите президентът на Грузия Саломе Зурабишвили.

"Притеснително е, че прокуратурата иска от мен доказателства по жалба на ЦИК. Фактите са публични! Те трябва да разследват обширните измами, докладвани на изборите на 26 октомври, включително купуване на гласове, сплашване и нарушения на тайната на гласуването", посочи още тя.

"Обществото очаква незабавно разследване, а не искане на доказателства от мен. Фокусирайте се върху отговорностите си, вместо върху политическите маневри!", заяви по адрес на прокуратурата грузинският президент.

"Нашите международни партньори наблюдават и вие трябва да демонстрирате независимост и безпристрастност", добави Зурабишвили.

The Prosecutor’s Office seems to expect me to provide evidence. In any standard investigation,it’s the investigative body’s duty to gather proof,not the other way around. I've never seen an investigative authority ask a president for election-related evidence.#GeorgiaElections pic.twitter.com/4Dog0gMMdB