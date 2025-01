При горящи с дни руски бази: Руската ПВО е най-добра в света - клиничен случай в шоуто на Соловьов (ВИДЕО)

"Заявявам най-отговорно, че имаме най-добрата в света противовъздушна система (ПВО). Никой друг няма такава. А че някой дрон стига донякъде, достатъчно дълбоко, е дори добре, защото придобиваме опит как да отразяваме масирани атаки - защото дронове и ракети от всякакъв вид са много подобни". Думите са на гост в т.нар. шоу на пропагандист номер едно на Кремъл Владимир Соловьов - срещу него има западни санкции, за разпространяване на лъжи и пропаганда в полза на режима на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца.

On Russian propaganda state media, Russians still believe they have the best air defense in the world.



"I responsibly declare, we have the best air defense in the world. There is not one better as of today. And sometimes a drone flies somewhere deep in our rear. That is good, so… pic.twitter.com/WaRaW27aUu