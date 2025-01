"Грижим се руските пожарникари да не са безработни": Втори украински удар по стратегическа руска база с горива за седмица (ВИДЕО)

За втори пореден път в рамките на седмица украинските ВВС са извършили операция срещу инфраструктурата на едно от най-важните руски военни летища - прилежащото към руската военна авиобаза "Енгелс - 2", в Саратовска област. Това посочва в своя публикация 14-ти полк на украинските ВВС, който е част от украинските сили за война с дронове. В публикацията изрично се посочва, че ударът е срещу руската база за горива "Кристал" - а от множеството видеокадри от мястото на събитието е ясно, че е много успешен: Украйна подпали Русия: Горят база за горива и нов химически завод, куп летища са затворени (ВИДЕО).

Съгласно информацията, с атаката са отново подпалени резервоари с рядко авиационно гориво за бомбардировачи Ту-160, "с които Русия тероризира мирното население на Украйна".

"Правим всичко възможно противопожарните екипи на Енгелс, които току-що потушиха пламъците след предишния удар, да не останат без работа във все по-трудната икономическа ситуация в Русия" - това пише в канала в Телеграм на 14-ти украински авиационен полк. Припомняме, че след първия удар преди седмица базата "Кристал" горя 5 денонощия, като изгоряха 3 резервоара, а по още 6 имаше щети: Чак на шестия ден една от най-ценните руски бази за горива е угасена (ВИДЕО)

Last night, sanctions were once again imposed on Engels. The 14th Long-Range Aviation Regiment reported that, in coordination with other units, they had successfully targeted the infrastructure of the Engels-2 military airfield. This airfield serves as a base for Tu-95MS and… pic.twitter.com/fDFA8AcPqX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2025

Тази нощ украински атаки с дронове е имало в 12 руски региона съгласно данни на прокремълския телеграм канал Mash. Към момента на публикуване на материала, който сега четете, руското военно министерство още не е публикувало официални данни колко дрона са свалени над руска територия през изминалата нощ - нещо, което министерството прави обикновено между 6:15 и 6:30 часа. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщава за 40 свалени дрона само в подопечната му област, а никой не обръща внимание на ставащото там за сметка на други области - в Белгородска област е спрян токът в Грайворон заради поражения по далекопроводи: Украйна удари завод за взривни вещества в Русия (ВИДЕО)

Освен в Енгелс, много успешна е украинската атака и в Казан - там е уцелена бензиностанция и газстанция на "Газпром" за втечнен газ, точно зад предприятието "Казаногрсинтез": Украйна атакува с дронове района на един от най-големите авиозаводи в Русия (ВИДЕО)

Overnight, more than 100 drones attacked Russia, with explosions reported in 12 regions. Fires broke out at the Orgsintez plant in Kazan and an oil depot in Engels, while explosions were heard in Tambov, Voronezh, Tula, Orel, and Rostov regions. Airports in four cities were… pic.twitter.com/by36E0B5lg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2025

Russian map shows all regions affected by Ukrainian drone sanctions since last night, with numbers indicating drones that were 'shot down'. pic.twitter.com/3wbmLZH8tg — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2025

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив