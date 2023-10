При слух за здравето на Путин: Куп инвалиди тежат на руския бюджет, рекорд по малко оръжие от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Британската сводка се съсредоточава върху руския държавен бюджет за 2024 година. Предложението засега – 6% от БВП на Русия да се харчи за войната, като това е 68% увеличение на годишна база! За образование и здравеопазване не се предвижда увеличено финансиране – за догодина то е "замразено" и това изрично е отбелязано от британците. Те добавят, че с такъв подход инфлационният натиск в Русия ще расте, а режимът на Путин ще се изправя пред нови предизвикателства как точно "да източава" руския бизнес, за да финансира безумната военна кампания.

Ще има нужда и от повече пари за здравни разходи за ранените в Украйна руски войници. Над половината ранени толкова сериозно, че имат нужда от медицинска помощ, са загубили крайници, а 20% се нуждаят от ампутации на ръце, гласи британската оценка. На нейния фон съветникът на украинското външно министерство Антон Геращенко публикува в Twitter видео с думи на руски свещеник, който говори за 1 000 000 ранени – той казва: "Така съм чувал":

"We have a million wounded" - a Russian priest named the numbers of Russian army losses that he heard. If there is a million wounded, then, according to military maths, there is three times less dead - about 300,000. pic.twitter.com/m4UIFgMM7a

На този фон, руският телеграм канал "Генерал СВР" писа, че руският президент Владимир Путин е получил инфаркт през миналата нощ, но е стабилизиран. Той бил много зле със здравето напоследък, на официални събития го замествал двойникът му - описанието е доста картинно и предвид като цяло секретността около Путин е учудващо, че такова нещо може да излезе в на практика контролирана от Руската федерация платформа като Телеграм, ако е вярно. Досега потвърждение от по-достоверен източник няма.

Същевременно, на база данни от Пентагона, популярният украински профил в Twitter Ukraine Battle Maps констатира, че октомври 2023 година е месецът с най-малко отпусната военна помощ от САЩ за Украйна – само 200 млн. долара: САЩ обявяват нов пакет военна помощ за Украйна. Отделно има предупреждение, че заради политическата криза в Камарата на представителите, администрацията на Джо Байдън може да отпусне само още 5 млрд. долара без да трябва законодателно решение от Конгреса: Трети неуспешен опит за Джим Джордан във вота за председател на Камара на представителите

US 🇺🇸 military aid to Ukraine 🇺🇦 has decreased by 93.5% per month from what it was in the first half of 2023



In the past 30 days, there has only been one military aid package to Ukraine and the Biden Administration still has over $5 billion of unused military aid they could send pic.twitter.com/aPbbMVz7eh