Приднестровието обяви военни сборове след серия взривове

Оттам отбелязват, че официалната цел на сборовете е „осигуряване на 100% окомплектовка на личния състав на мироопазващия контингент на Приднестровската Молдовска република (ПМР), както и осигуряване на заетост за трудоспособното население на републиката“.

„В сборовете могат да участват мъже до 55 години, на които се гарантира „парично и материално осигуряване, настаняване и храна“. Самите сборове ще продължат 90 дни“, се казва в изявлението.

В същото време, въпреки формалния доброволен характер на участието, има информация, че призивът ще има принудителен характер, отбелязва „Обозревател“.

Прави впечатление, че публикуваното писмо е с дата 21 април. Тоест преди началото на последните руски провокации на територията на ПМР. Това напомня събитията в т.нар. ЛНР/ДНР.

Руски медии и властите на Молдова съобщиха, че в Тираспол е било обстрелвано с гранатомети Министерството на държавната сигурност. На снимки, публикувани в социалните мрежи, се виждат тубуси от гранатомет и последствията от обстрела.

Разузнаването на Украйна заяви, че взривовете в Приднестровието са провокация, организирана от руската ФСБ за разпалване и нагнетяване на антиукраински настроения. А Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна смята, че Руската федерация иска да привлече бойци от непризнатия регион към войната.

На 26 април Приднестровието обяви за два взрива в село Маяк. От строя били извадени две антени, предаващи руско радио. Президентът на Молдова Мая Санду възложи отговорност за атаките на сили в региона, които са готови да въвлекат Приднестровието във войната и са заинтересовани от дестабилизиране на ситуацията.

На 27 април отново имаше обстрел - този път край село Колбасна, където са базирани големи артилерийски складове. Властите на Приднестровието заявиха, че над селището са забелязани няколко дрона, за които се твърди, че са изстреляни от територията на Украйна.

По-рано украинският президентски съветник Михайло Подоляк заяви, че Руската федерация възнамерява да дестабилизира ситуацията в Приднестровието.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region&hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team