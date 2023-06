Пригожин и чеченците почнаха да се зъбят и заканват един на друг (ВИДЕО)

След като Пригожин коментира в Телеграм състоянието на "Ахмат", къде ще бъдат разположени чеченски бойци и какво ще правят, един от чеченските командири и депутат в Думата (долната камара на руския парламент) Адам Делимханов реагира доста остро. Той публикува специално видео, в което прикани Пригожин да каже къде искат да се срещнат и да му обясни всичко за "Ахмат". Делимханов не се спря дотук и призова създателя на ЧВК Вагнер да спре да се оплаква от руското военно министерство за доставките на боеприпаси, като изрично подчерта, че "всички знаем" какво е направило министерството за "Вагнер" в последните 7-8 месеца, колко много боеприпаси и логистика е предоставена на наемниците на Пригожин. „Дадоха ти повече, отколкото на всички други и въпреки това допусна толкова много убити и ранени в Бахмут. Спри да говориш и да крещиш и кажи къде да се срещнем“, изрично казва Делимханов, като пояснява как Маринка (27 километра югозападно от Авдеевка, като руснаците не могат да я превземат вече година и два месеца) е най-трудното място за бой на фронта в Украйна в момента. Именно там Кадиров обяви, че е получил заповед да изпрати части на "Ахмат".

Chechen warlord Adam Delimkhanov responds to Wagner leader Prigozhin questioning the performance of the Akhmat unit, asks him to shut up about the lack of ammunition, and offers a face-to-face meeting to solve any questions. pic.twitter.com/77imLOHXzF