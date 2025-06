Примирие в Украйна: Предложенията на Москва и Киев (ВИДЕО)

Русия е предложила на Украйна да бъде обявено примирие от 2-3 дни в някои участъци на фронта. Това стана ясно от думите на ръководителя на руската делегация в Истанбул Владимир Медински. Припомняме, че днес, 2 юни, се проведе втора среща във втория Истанбулски формат за търсене на мир между Русия и Украйна.

Медински уточни, че примирието е с цел да бъдат прибрани "телата на падналите войници", като жест на човечност.

Украйна обаче настоява за 30 дни пълно примирие - по въздух, вода и за сухопътните сили. Това е нещо, което украинският президент Володимир Зеленски многократно предложи - неговият аргумент е, че в такъв по-дълъг срок вече наистина интензивно и конструктивно може да се търси път към траен мир т.е. когато оръжията не вземат човешки животи.

Russian delegation leader Medinsky says they’ve agreed on the biggest prisoner exchange yet—over a thousand people, including young soldiers and the seriously wounded. Russia also proposed short 2-3 day ceasefires in certain areas so commanders can recover their fallen troops. pic.twitter.com/YEYMbqxciW

Освен това - Русия и Украйна се договориха да си разменят всички тежко болни военнопленници на възраст под 25 години.

"На първата среща в Истанбул през май руснаците настояха американците да не присъстват в залата. Не разбираме защо това е толкова критично за тях. Според нас американците трябва да присъстват и да участват. Какво се опитват да скрият руснаците - това е въпрос към тях, истинският въпрос. Същото важи и за тази среща - това беше руско искане, американската страна да не присъства. Затова присъстват само турските домакини", уточни говорителят на външното министерство Георгий Тихий.

🇷🇺 Russia didn’t want the US at the Istanbul talks. “Back in May, they insisted Americans weren’t allowed in the room. We don’t get why it matters so much to them. We think the US should be there. What are they hiding? That’s the real question,” said Ukrainian Foreign Ministry’s… pic.twitter.com/fd3gXvruJT