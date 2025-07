Първи протести в Украйна от началото на войната не спряха Зеленски да подпише спорен закон (ВИДЕО)

Въпреки призивите да наложи вето, на 22 юли украинският президент Володимир Зеленски подписа законопроекта, който според опозиционни депутати и наблюдатели на практика унищожава независимостта на двете ключови антикорупционни институции в Украйна. Преди това украинският парламент (Върховната рада) одобри изменения, които предоставят на главния прокурор нови правомощия по отношение на разследванията, водени от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), и делата, водени от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО).

Стъпката идва в момент, когато украинските власти засилват натиска срещу двете агенции, създадени като част от антикорупционните реформи след революцията на Евромайдана. Законопроектът беше приет с подкрепата на 263 депутати, като 13 гласуваха против и 13 се въздържаха. Партията на Зеленски "Слуга на народа" има мнозинство във Върховната рада.

Докато законът се насочваше към бюрото на Зеленски, за да бъде одобрен или да му бъде наложено вето, в Киев и други големи градове в страната се събраха протестиращи, които настояваха президентът да спре закона. Демонстрациите все още бяха в ход, когато Зеленски подписа закона.

