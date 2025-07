Посланикът на САЩ в НАТО: Русия е китайско прокси, Пекин плаща за убийствата в Украйна (ВИДЕО)

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър предупреди, че Китай може да бъде изправен пред последствия заради подкрепата си за войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, ако Москва отхвърли мирно споразумение. "Мисля, че трябва да бъдат призовани за субсидирането на убийствата, които се случват на бойните полета в Украйна", каза той пред Fox Business на 22 юли. Според него Пекин смята, че Русия е китайски пълномощник.

"Китай смята, че води марионетна война чрез Русия. Те искат да държат САЩ и нашите съюзници заети с тази война, така че да не можем да се съсредоточим върху други наши стратегически предизвикателства", твърди Уитакър, като в случая има предвид ситуацията в Индо-Тихоокеанския регион. Там Китайската народна република от години заплашва демократично самоуправляващия се Тайван с инвазия, наричайки я "обединение", защото счита острова за своя суверенна територия.

⚡ U.S.: Russia is China’s proxy — and Beijing is paying for killings in Ukraine



U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker has made the strongest statement against China since the start of the war — and this time, it's not about tariffs.



💥 “China believes it is waging a proxy… pic.twitter.com/iM2hoWna7O