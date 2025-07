Русия не променя делегацията и в третия кръг преговори, постави условие преди срещата в Истанбул

По-късно днес - в 19:00 ч. киевско (и българско) време на 23 юли - в Истанбул започва третият кръг от преки преговори между Украйна и Русия. Украинският президент Володимир Зеленски одобри състава на делегацията, която Киев изпраща. Тя включва 14 души, сред които са секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Серхий Кислица, заместникът по военното разузнаване Вадим Скибицки, заместник-началникът на Службата за сигурност (СБУ) Олександър Поклад, съветникът на ръководителя на президентската администрация, както и високопоставени служители от Генералния щаб и Военноморските сили.

Преди това се посочваше, че делегацията се състои от 12 души, но бяха добавени още двама.

