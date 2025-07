Русия започна мащабни военни учения в два океана и две морета (ВИДЕО)

На 23 юли Русия започна мащабни военноморски учения с участието на повече от 150 кораба и 15 000 военнослужещи в Тихия и Северния ледовит океан, както и в Балтийско и Каспийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Така наречените учения "Юлска буря" от 23 до 27 юли ще проверят готовността на флота за нестандартни операции, използването на оръжия с голям обсег и други съвременни технологии, включително безпилотни системи, заявиха от ведомството.

"В морето екипажите на корабите ще отработят разгръщане в районите на бойните действия, провеждане на противолодъчни операции, защита на районите на разполагане и икономическа дейност“, заяви още министерството.

Руските военноморски сили ще се упражняват и в "отблъскване на атаки от въздушни атакуващи оръжия, безпилотни лодки и вражески дронове, осигуряване на безопасността на корабоплаването, нанасяне на удари по вражески цели и военноморски групировки".

