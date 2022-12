Продадоха портрет на Зеленски за 163 хил.долара (СНИМКА)

Портрет на украинския президент Володимир Зеленски бе продаден на благотворителен търг за 6 милиона гривни (163 хиляди долара). Търгът се е провел по време на церемонията по връчването на наградите на Forbes "Предприемач на годината".

Портретът на украинския лидер бе правен за корицата на списание Time и е дело на украинския фотограф Александър Чекменев, чиито фотографии са публикувани в The New York Times, Time, New Yorker Photo Booth, MSNBC, Qwartz и са представени в различни музеи по света.

