Проливен дъжд превърна в реки улиците на гръцки остров (ВИДЕО)

Проливни дъждове връхлетяха гръцкия остров Парос. Огромният порой превърна в реки пътищата в столицата Науса. Силната буря принуди Гражданска защита да разпрати предупредителни съобщения към жителите на острова да ограничат всяко движение по пътищата. Интензивните валежи започнаха още сутринта, като Парос бе обект на няколко силни пороя през целия ден.

Massive flooding cause by extreme rains in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/GNaif8KG2M

Придошлите води отнесоха превозни средства и причиниха значителни щети. Силният дъжд продължи няколко часа, като доведе до свлачища, които също прекъснаха пътната мрежа на острова.

Според наличната информация в Парос се очаква да пристигнат подкрепления от хора и техника, както от Атина, така и от близкия остров Наксос.

Several cars swept way by heavy floods in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/xCf36HJ8TU

До жителите на острова чрез 112 бяха рапратени предупредителни съобщения. "Движението на превозни средства по пътната мрежа на Парос е забранено поради тежки метеорологични условия. Спешните автомобили са освободени от забраната", се казваше в съобщението.

🚨 Severe weather is affecting Greece today, with heavy rainfall causing extensive damage in the Cyclades islands.



On the island of Paros, torrential rain has swept away vehicles and caused significant material damage. pic.twitter.com/jxVGKE0vpx