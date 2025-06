Мелони гледа странно: Вижте забавните физиономии на премиера на Италия (ВИДЕО)

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони почти никога не остава незабелязана, а харизмата й я следва навсякъде, но едно нейно изявление след последната срещата на върха на НАТО циркулира в социалните мрежи и показва странните й, дори забавни физиономии по време на брифинга й пред журналистите в Хага. Видеото, както отбелязва белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA, е станало вирусно в интернет и е повод за шеги и закачки.

🎥 A video of Italian Prime Minister Giorgia Meloni’s bizarre facial expressions during a NATO summit press conference has gone viral online pic.twitter.com/zuhp9DJUSO

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2025

Какво толкова каза Мелони на тази пресконференция?

"Мисля, че най-важното е компактността на Алианса и волята на този Алианс да се укрепи, което в контекста, в който се намираме, е много важен елемент. Очевидно приветстваме началото на прекратяване на огъня в кризата между Израел и Иран. Това е въпрос, по който трябва да продължим да работим, както знаете, нашата цел е да постигнем преговори, споразумение по иранския ядрен въпрос между Иран и Съединените щати", коментира италианският премиер на въпросната пресконференция след срещата на върха в Хага, съобщиха от италианското правителство.

Италианският министър-председаткел обърна внимание и на разходите за отбрана, като посочи, че Италия не е далеч от договорения ангажимент.

След пресконференцията Мелони се срещна с лидерите на Франция, Германия, Полша и Обединеното кралство, с генералния секретар на НАТО и с президента на Украйна.