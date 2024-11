Протест в Лондон против замърсяването на реките (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест в Лондон с искане затлачените с канализационни отпадъци реки на Великобритания да бъдат изчистени, предаде Асошиейтед прес.

Организаторите съобщиха, че около 15 хил. души са се присъединили към шествието под надслов „Марш за чиста вода“ по брега на река Темза към сградата на Парламента, организирано от групи като „Грийнпийс“, „Приятели на Земята“ и британската асоциация на гребците.

Another huge march in London today, calling for clean water. Water companies have failed, enriching their shareholders but fouling our rivers and lakes. Time for action.

