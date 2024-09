Взрив до стадиона на "Арсенал" стресна местни жители (ВИДЕО)

Взрив и пожар до един от най-известните стадиони в света "О2 Арена" в Лондон. Оказа се обаче, че всичко е в рамките на заснемане на филм и стадионът на "Арсенал" не е бил обект на атака.

След като в социалните мрежи излязоха видеа и снимки от случилото се, Лондонската пожарна служба съобщи, че това е контролиран взрив на микробус. Няма пострадали, а събитието е било предварително обявено. Местната полиция също съобщи, че няма опасност.

