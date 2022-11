Пуснаха на свобода приближения до Кремъл бивш молдовски президент Игор Додон

Магистратите са решили да изменят мярката „домашен арест“ на експрезидента, управлявал от 2016 до 2020 г. Додон беше под съдебен контрол и не му бе позволено да напуска страната. Решението на съда ще влезе в сила тази неделя, на 20 ноември. Все още не са ясни мотивите на съдиите. Разследването ще продължи на 28 ноември.

Former Moldovan President Igor Dodon has been released from the house arrest.



He has been under restrictions since the end of May. pic.twitter.com/rfYwLRNBjy