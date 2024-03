"Путин - убиец": Сбогуването с Навални протече бързо, полицията попречи всячески (ВИДЕО)

"Моля, позволете ми да се сбогувам! Моля, не затваряйте ковчега! Това е нашият скъп човек! Моля, оставете хората да се сбогуват! Дадоха ми само 5 минути... Съжалявам, Алексей", се чува в едно от видеата от мястото на събитието.

Ако се съди по кадрите на журналистите от RusNews, ковчегът е бил затворен пред хората, които се прощават с опозиционера, и са започнали да ги изтласкват навън. Хиляди хора се наредиха на опашка на улицата, за да се сбогуват с Навални, но не им беше позволено да го направят - тялото беше бързо отнесено на гробището.

Факт е и първият арест - на мост, който се намира на около половината от пътя между църквата и гробището. Не е ясно каква е причината за задържането.

По-късно стана ясно, че в Новосибирск са задържани 7 души на митинг в памет на Навални, който се провежда пред паметника на жертвите на политическите репресии на Наримския площад, съобщи "ОВД-Инфо".

Един от очевидците разказва, че хората са били отведени от полицията, но после са били освободени, след като документите им са били проверени в базите данни.

По-рано беше съобщено, че полицията дежури от сутринта при паметниците на жертвите на политическите репресии, където хората поднасят цветя и свещи в памет на политика.

По-специално, във Владивосток достъпът до паметния знак "Каменна свещ" в парка "Вяра и надежда" беше блокиран от строителни работници под предлог за ремонт. В Томск полицията дежури при паметника "Камък на скръбта" в памет на жертвите на политическия терор, на който хората поднесоха цветя в памет на Навални, предаде "Медуза".

Припомняме, че властите, подчинени на режима на диктатора Владимир Путин, всячески се опитват да блокират прощалната церемония. Първо екипът на Навални не е получил разрешение да наеме погребална зала, а след това – да намери катафалка, за да откара тялото му до Борисовското гробище. Натам вече се насочи огромна тълпа от хора.

Освен това се появиха редица съобщения за прекъсване на интернет сигнала на място.

Директорът на Фонда за борба с корупцията, създаден от Навални – Иван Жданов съобщи в „Телеграм“, че „заради идиотските действия на полицията колата с ритуалчиците, които разтоварват ковчега, е блокирана. Сега те просто чакат на гробището ритуалчиците да пренесат ковчега".

По-късно той написа: "Идиотските полицаи на Собянин (кметът на Москва Сергей Собянин) просто блокираха колата. Заради това колата с ковчега просто е паркирана на гробището и не могат да изнесат Алексей".

Междувременно "Телеграм" кавалът SOTA съобщи, че Борисовското гробище, където ще бъде погребан политикът и основен опозиционер на Путин, е затворено за обществеността. Изданието 7x7 също публикува тази информация.

Кореспондент на "Медуза" съобщава, че журналистите са допуснати през металните детектори до портите на гробището, но самите порти са затворени. Медиите не са допуснати в целия район на гробището.

Служителите на Борисовското гробище отричат то да е затворено. Консултант на институцията заяви пред 7x7, че гробището е отворено от 9:00 до 17:00 ч. Той твърди, че не са получавали информация за затварянето.

В крайна сметка хората бяха пуснати да хвърлят пръст над ковчега на Навални, след като той бе положен в земята, както и да оставят цветя. Опозиционерът бе погребан под звука на саундтрака от филма "Терминатор 2", тъй като това е бил любимият му филм.

Footage shows Alexei Navalny's coffin being buried to the soundtrack of the movie 'Terminator 2'



"Alexei considered it the best movie on earth, and the music from its final scene was played at his funeral."



This soundtrack is also notable in the iconic movie when Arnold… pic.twitter.com/EFyxe1d87Z