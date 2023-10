Путин: Ако сме загубили войната, нека Байдън си вземе ATACMS-ите и да дойде в Русия на чай и блини (ВИДЕО)

"Ако сме загубили войната, защо са тези ATACMS-и. Задайте им този въпрос (на американците - бел.ред.). Смешно е", каза още Путин.

На въпрос на журналист доколко тези ракети с далечен обсег могат да променят обстановката на бойното поле в Украйна и как Русия ще реагира, Путин отговори, че тези ракети, разбира се, ще донесат допълнителна заплаха, но че Русия ще може да ги отразява. Освен това той заяви, че тези ракети няма да донесат нищо добро за Украйна, защото "само продължават агонията й" без да "доведат до резултати".

„Войната си е война и аз, разбира се, казах, че представляват заплаха, това се разбира, но най-важното е, че те кардинално не могат изобщо да променят ситуацията на линията на съприкосновение. Това е невъзможно със сигурност“, убеден е Путин.

Междувременно, The New York Times писа, че Украйна е получила 20 такива ракети и то тайно, за да може Киев да изненада руснаците. Вчера обаче AP съобщи, че били доставени под дузина ATACMS и не е ясно дали е само част от по-голям пакет. The Washington Post информира, че украинците били изстреляли 18 ракети по военните летища в Бердянск и Луганск - всички тези материали са писани на база източници на самите медии: Ракетите ATACMS: Първи обстрел по руски цели с ВИДЕО от генерал Залужни