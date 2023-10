"Путин, дай ѝ от кокаина на Пригожин": Руски депутат твърди, че Coca Cola отвлича украински деца (ВИДЕО)

С абсолютно сериозен тон Кузнецова заяви, че при окупацията на Святогорск (тя говори за това събитие като за "освобождение") били намерени документи в сиропиталище за продажба на деца на "британски частни военни компании и на Coca Cola". Как изобщо Coca Cola има нещо общо с каквото и да е военно дело или трафик на деца Кузнецова не обясни - каза само, че нейните колеги "на терен" щели да дадат повече детайли.

Руският наратив как Украйна сама отвлича децата си и ги продава за пари напоследък се налага особено силно и по всички възможни информационни канали на кремълската пропаганда. Самата Кузнецова заяви, че 2 млрд. долара от бюджета на Украйна идвали от трафик на деца - т.е. 7% от украинския бюджет. На каква база го твърди не стана ясно.

Видеото с думите на Кузнецова беше гарнирано от беларуската опозиционна медия NEXTA с призив: "Дайте ѝ от кокаина на Пригожин". NEXTA визира друг абсурд - как издирваният от Международния наказателен съд в Хага именно за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин внуши, че Пригожин и най-близките му служители се надрусали и напили, заради което се самовзривили: Путин за смъртта на Пригожин: Край тялото е намерена граната. Но трябваше да го проверят и за наркотици, и алкохол (ВИДЕО)

