Русия пак показа, че не желае справедлив мир в Украйна (ВИДЕО)

В интервюто Захарова избълва един куп изгодни за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин опорни точки. Тя отново използва терминологията „нацистки“ за управлението на избрания на законни и неоспорвани дори от Русия избори украински президент Володимир Зеленски. По думите ѝ, трябвало да се потвърди "неутралния, безблоков и неядрен статут на Украйна". Захарова определи и формулата за мир на Зеленски като ултиматум към Русия. Припомняме, че първо условие за реални преговори на Киев е Русия да изтегли армията си от окупираните украински земи: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Интересното в интервюто, което е част от дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), е, че по думите на Захарова Зеленски не възприемал "реалността" и искал да предизвика капитулация на Русия, включително извеждане на руската армия от Донбас, крайбрежието на Азовско море и Крим. При такива условия няма да преговаряме с Украйна, подчертава дебело Захарова. И се хвали, че 85% от населението на планетата живеело в държави, които не налагат санкции на Русия и че санкциите били "израз на отчаяние". А малко преди полунощ, в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС се появи изказване на Родион Мирошник, известен като посланик на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) и сега с длъжност да "разследва престъпленията на Киев", че преговорите за мир нямало да се водят със Зеленски, а със Запада – отново с определение, че Зеленски е "марионетка" на Запада. В цялата тази реторика няма нито дума за подписания от Русия Меморандум от Будапеща, с който Украйна предава ядреното си оръжие на Руската федерация, а в замяна тя гарантира суверенитета ѝ в границите от 1991 година т.е. Донбас и Крим.

Междувременно стана ясно, че на 12 декември украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Джо Байдън в Белия дом. Също в САЩ визита ще направи и унгарският премиер Виктор Орбан – но не за среща с Байдън, а на среща с републиканците. Британският вестник The Guardian вече публикува материал, според който емисари на Орбан ще имат среща при затворени врати с републиканците с вероятна тема военната помощ от САЩ за Украйна – събитието се организира от мозъчен тръст, известен като твърд противник на тази помощ (Heritage Foundation). Орбан и режимът му са явни застъпници на режима на Путин – по време на инагурацията на новия президент на Аржентина Хавиер Милей унгарският премиер и Зеленски размениха няколко думи и публикуваните видеокадри не показват особено разбирателство:

Zelenskyy spoke to Viktor Orban at the inauguration of the Argentine president pic.twitter.com/WWkyaDSSPI — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2023

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, отново има повишена интензивност на боевете. Украинските данни сочат 98 бойни сблъсъка за изминалите 24 часа спрямо 60 предишното денонощие.

(КАРТА) Увеличението на атаките изцяло е заради Авдеевка – там е имало цели 49 отбити руски пехотни атаки според украинските данни. Според обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов има лек руски напредък зад жп линията при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка). Геолокализирани видеокадри (18+), показващи поредна ужасна порция трупове на руски войници, са считани за доказателство за руския напредък и показват на каква цена се случва той:

Compilation footage from the 110th mechanized brigade on the situation near Avdiivka. A graveyard for heavy equipment. pic.twitter.com/LTH6vprBb2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2023

Avdiivka direction. Russian serviceman says their group of 70 has 14 people remaining alive. They're meant to be "closing the cauldron" as a gift for Putin's inauguration. pic.twitter.com/dDxmsILGaX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 10, 2023

Продължават и боевете за Маринка – руснаците почти изцяло я превзеха след 21 месеца на мъки, но все още не са успели да я поставят под пълен контрол. Свидетелство за яростните руски напъни там са ежедневните сводки на украинците, показващи всеки ден двуцифрен брой отбити руски атаки. А видеокадри каква е цената на това руско желание излизат постоянно в социалните мрежи:

A Russian column with a BMP/MT-LB was destroyed near Novomykhailivka, south of Mar'inka. pic.twitter.com/9FLVFIrjuI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2023

При Бахмут също няма нещо по-различно извън потвърждение на руски твърдения от предишните дни (най-вече на руския военен телеграм канал "Рибар", чийто днешен обзор е повторение на казаното през предишните два дни) – че руснаците са осъществили напредък северно и югозападно от Богдановка (1-2 километра западно от Бахмут), както и северно от Хромово (1-2 километра западно от Бахмут):

(КАРТА) На източния бряг на Днепър продължават усилията на руснаците да отблъснат украинците от Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър). Пегов твърди, че има известен руски успех, има и украински данни за разширяване на сивата зона в Кринки тоест територията, за която има боеве и никой не контролира:

Fighters from the 38rd Marine Brigade operating near Krynky on the occupied left bank, destroying Russian equipment. pic.twitter.com/HMBsSd7a7w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2023

В западната част на Запорожието има руски твърдения за успешни руски контраатаки при Новопокроповка (12 километра южно от Орехов) и Върбово (18 километра югоизточно от Орехов). Става въпрос обаче буквално за тактически успехи в големи окопни мрежи – контролът върху определена част от мрежата от окопи се променя постоянно.

В направлението към Купянск и в Луганска област няма потвърдени промени на позиции, няма и по-висока интензивност на боевете на дневна база. Според говорителя на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо мразовитото време, включително с валежи, пречи на руските офанзивни операции.

