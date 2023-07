Говорене с числа за провал на контраофанзивата: Колко точно лъже Шойгу? (ВИДЕО)

За да вдъхне доверие на твърдението си, Шойгу представи руска статистика, която изглежда абсолютно невероятна – че от началото на сегашната контраофанзива украинците загубили 26 000 войници и 1244 танка, както и че руската ПВО свалила 176 ракети, изстреляни от установки HIMARS и 27 ракети Storm Shadow.

Колко точно може да се вярва на такива числа, които ако се замисли човек значат, че украинците направо остават без армия и оръжие, е отделен въпрос. Има обаче събития, които определено Шойгу не коментира – като например това дали командващият руската отбрана в западната част на Запорожката област генерал-лейтенант Олег Цоков не е бил убит точно след удар по руски команден пост със Storm Shadow: Убит е още един руски генерал, отървал се при предишна атака с раняване. Точно в този сектор на фронта – от Полохи до язовир "Каховка", руснаците дотук успяваха да устоят най-много на украинското настъпление.

Именно в това направление – т.нар. Таврийско, което обваща линията Орехов – Токмак, има ново комюнике на украинското командване "Таврия". Според генерал Олександър Тарнавски, който е командващ на украинската армия в този участък на фронта, руснаците са загубили 2 роти убити и ранени, както и 14 единици военна техника само през изминалото денонощие, пише Укринформ. А при Работино украинската армия (47-ма бригада) е успяла да напредне до висок терен и да се укрепи, защото там според руския телеграм канал "Рибар" имало по-малко окопи и по-малко минирани полета.

(КАРТА) Още по-интересното е, че при Антоновския мост (Херсон), където именно подопечното на Шойгу военно министерство уверяваше как е изтикало 70-тина украински войници, заели позиции на източния бряг на река Днепър, явно нещата не са леки и спокойни за руснаците. Появиха се видеокадри и твърдение на един от известните руски военни блогъри, че украинците всъщност са напреднали и сега са на позиции във вилната зона до моста, а руснаците са отстъпили: Руснаците се предадоха без бой в район край Антоновския мост (ВИДЕО)

(КАРТА) В направлението от Велика Новоселка, до Ровнопол (Ривнопол), 35-та морска бригада на украинската армия е успяла да атакува важна логистична линия западно от Макаровка. Тя свързва Ровнопол и Старомайорско. Това е т.нар. участък от фронта "Времевски", за който още преди месец руският военен пропагандист Семьон Пегов предупреди как ако бъде пробит, "ситуацията може да стане критична и много по-опасна, отколкото мнозина смятат сега": Руска жалейка за успешния украински натиск в Запорожието: Готови сме да се бием, но с какво? (ВИДЕО)

