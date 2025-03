Путин и пълна зала руснаци се присмиват на Тръмп преди разговора за Украйна (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин явно няма намерение да се отказва от добре познатата си тактика – да кара световните лидери да го чакат и така да демонстрира превъзходство. Той неведнъж е унижавал хора от ранга дори на папата и ги е карал да стоят в очакване да ги удостои с присъствието си. Този път "жертвата" се оказа самият американски президент Доналд Тръмп, който днес проведе телефонен разговор с Путин, но първо трябваше да се зареди с търпение.

Разговорът между двамата започна чак в 16:00 ч. българско време, въпреки че явно е бил планиран за по-рано. Причината? Путин просто не си направи труда да напусне конференцията на Руския съюз на индустриалците и предприемачите по-рано. Нещо повече, когато водещият на конференцията напомни на руския лидер, че срещата му наближава, Путин отговори шеговито, едва ли не намеквайки, че няма много важна работа.

Putin is meant to be speaking to Trump around now, but he is talking to a room full of oligarchs instead



— According to Peskov’s statements, your conversation with Donald Trump should take place before 6 PM.



— Don’t listen to him.



Trump: "Today, I will talk to Putin."… pic.twitter.com/cl4OO2rnL8