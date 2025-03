Маскирани като украинци руски войници в Суджа: "Военнопрестъпниците", заради които Путин протака с мира? (ВИДЕО)

Руската армия е използвала камуфлажни "аксесоари", за да осъществи операцията по превземане на град Суджа, в Курска област. Той беше основното завоевание на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при операцията им, с която превзеха над 1200 квадратни километра руска територия и която стартира на 6 август, 2024 година. Сега, след като Русия си върна Суджа, ефективно операция "Курск" е в заключителната си част, защото ВСУ държи само тясна ивица земя в граничната зона.

Маскировка като военна тактика

В процеса на връщането на Суджа, руският диктатор Владимир Путин постави като въпрос "какво ще правим с извършилите (военни) престъпления в Курска област". Той го стори, защото точно тогава САЩ и Украйна постигнаха съгласие по рамката на 30-дневно примирие с Руската федерация, като първа стъпка по пътя на мирен процес. С думите си Путин всъщност ясно показа, че Русия не е съгласна с рамката и иска много повече: Къде му е костюмът: Путин се появи във военна униформа в Курска област (ВИДЕО)

Сега по руската държавна телевизия (Първи канал) беше показано как дни преди операцията по връщане на Суджа дошла "важна хуманитарна помощ" - ролки синьо тиксо. Сини ленти като опознавателни знаци ползват украинците – по каските и като нашивки на ръцете. Идеята е така руските войници да объркат украинските дронове.

Във връзка с репортажа, в социалните медии вече стои въпросът – Путин как разбра, че има украински военни престъпления, а не военни престъпления, извършени от маскирани като украинци руснаци?

During the battles for Sudzha on the Kursk front, Russians used blue tape to disguise themselves as Ukrainian soldiers.

This was shown on their television.



That's how stories about the "atrocities of the AFU" emerge later. pic.twitter.com/ydVFkTFX2E — WarTranslated (@wartranslated) March 18, 2025

Междувременно, това денонощие, при поредната руска въздушна атака срещу цели в Украйна, дрон падна в училищен двор. За щастие никой не е пострадал – децата в училището са били навреме вкарани в бомбоубежища: Тръмп звучи като комик за Украйна, Зеленски с учудващ указ за украинската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

In Kyiv, drone debris fell on the grounds of a school



At the time, children were inside the school, but they were unharmed as they were in a shelter, Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported. pic.twitter.com/67pz6uAmrc — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2025

In the Desnianskyi district of Kyiv, drone debris fell on the grounds of a school. pic.twitter.com/KMxIgIpbph — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2025