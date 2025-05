Путин като гигантско нецензурно трибуквие (СНИМКИ)

Нестандартна, но правдива творба се появи в полската столица Варшава. Гигантска скулптура на руския диктатор, издирван от Международния наказателен съд за системно отвличане на украински деца Владимир Путин под формата на мъжки полов орган бе монтирана в града. Това съобщават очевидци в социалните мрежи и поместват снимки на паметника. Автор на провокативната творба е литовският художник Мартинас Гаубас. Скулптурата е монтирана точно пред пред паметника на съветските войници, където всяка година руски дипломати се опитват да полагат цветя в чест на победата над фашизма.

Интересно какво би казал Кремъл за творбата, след като Русия се опитва да съди 15 европейски държави, сред които и България за “оскверняване на съветски военни паметници“.

🤡Meanwhile, a giant sculpture of Putin in the form of a male genitalia has been installed in Warsaw



The author of the provocative work is Lithuanian artist Martynas Gaubas.



The sculpture appeared in front of the monument to Soviet soldiers, where every year Russian diplomats… pic.twitter.com/LaAHv7469b