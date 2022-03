Путин мистериозно изчезна по време на концерт на живо (ВИДЕО)

Докато Владимир Путин възхваляваше героизма на руските войници, които се бият в Украйна, пред десетки хиляди хора на московския стадион, внезапно руският обществен телевизионен канал "Россия-24" започна да показва други моменти от същото събитие. Речта на президента бе прекъсната по средата на изречението, докато казваше: "Случи се така, че началото на операцията съвпадна по случайност с рождения ден на един от нашите изключителни военни...".

Руската държавна телевизия е строго контролирана и подобни прекъсвания са много необичайни, коментира АФП. Петнадесет минути по-късно телевизията възобнови излъчването си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни пред руските агенции, че е имало „техническа повреда на сървър“.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s