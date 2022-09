Путин пак отложи пълното превземане на Донбас, казват украинците

За какво става въпрос – по думите на Громов, руснаците са прехвърлили две батальонно-тактически групи от Белгород в Запорожка област, като целта е те да помогнат за разширяване на руската зона на запад от град Донецк. Освен това – руското военно командване опитва да формира Трети армейски корпус, който да бъде насочен към Донецка област – само че не е ясно колко от новите попълнения въобще са преминали военно обучение. Има данни и, че руснаците са пренасочили по една батальонно-тактическа група съответно в посока Славянск и Николаев. Отделно, руснаците прехвърлят военни през Кримския (Керченския) мост в подкрепа на силите в Херсонска област, за да спрат украинската контраофанзива. Сателитни снимки показват и, че руснаците преместват още една ПВО система С-400 за защита на кримското летище "Балбек".

На този фон руският президент Владимир Путин се появи в Калининград и убеждаваше ученици там, че подпалената от него война в Украйна всъщност била за защита на Русия, за да не се създаде в Украйна "антируски анклав". Калининград е руски анклав и претенциите на Полша, че тази земя е тяхна са много отдавна. "Задачата ни е да защитим хората и самата Русия", подчерта Путин в открития урок. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната изрично подчертава в дневния си доклад, че с тези думи руският президент отново подсказва за максималистичните си цели за Украйна – да успее да я маргинализира и дори унищожи като държава. Но предвид неуспехите в постигането на руските цели дори в Донбас, все още руските окупатори само говорят за референдуми в окупираните от тях украински територии, а не могат да ги проведат.

Освен Путин, и беларуското му прокси – Лукашенко, също изнесе открит урок за Украйна и обяви в Минск, че руснаците не можело да претърпят поражение там, предаде контролираната от Кремъл руска информационна агенция „Интерфакс”. Само че Лукашенко обяви, че не украинците, ами САЩ и НАТО се готвили да нападнат Беларус и дори имало четири въоръжени комплекса за обстрел на Южен Беларус, но 30 минути преди руснаците да нахлуят в Украйна беларуските части „подтиснали” въпросните комплекси. Лукашенко не даде доказателства къде са били въпросните оръжия и кой точно ги е управлявал.

Русия не се отказва от официалната доктрина, че контраофанзивата на украинците в Херсон се е провалила в зародиш и има само отделни украински атаки. Това е позицията на руското военно министерство, изразена в канала му в Телеграм, и тя се разпространява усилено от руските военни блогъри. Руснаците отчитат убити над 350 украински войници, 31 танка, 22 БТР-а и 18 други бронирани машини, а от украинска страна продължава мълчанието. Киев обясни още в началото на по-активните военни действия, почнали през тази седмица, че няма да застраши операцията, като прави информационна кампания, която може да даде на врага повече данни. Институтът за изучаване на войната също изрично подчертава, че при такъв тип кампания да се говори за успех или неуспех след няколко дни или дори седмица е абсурдно.

Сутрешният доклад на Генералния щаб на украинската армия показва, че на фронта в Донецка област няма никакви големи промени. Руските цели – първо овладяването на Бахмут и Авдеевка, продължават да са неизпълнени.

В Херсонска област руските сили не са извършили никакви пехотни офанзивни операции на 1 септември. Засилва се обаче руският артилерийски обстрел, има и повече руски въздушни удари – по Кривой Рог, Никопол и Одеска област. Украинското командване "Юг" съобщава за ударени 5 руски оръжейни депа, при което са убити 100 руски войници, унищожени са 6 танка и ракетна установка "Град". Ударен е и руски контролен пост за управление на дронове, казват от командване "Юг".

При идването на мисията на МААЕ за АЕЦ Запорожие руснаците обвиниха украинците, че опитали с 60 десантчици да направят десант откъм Нова Каховка и да превземат АЕЦ-а (при предполагаемата атака били убити 40 десантчици, но няма никаква допълнителна информация и независимо потвърждение), а украинците бяха категорични, че заради руския обстрел по град Енергодар е бил изключен пети реактор на централата. А след като инспекторите от МААЕ влязоха вътре в АЕЦ-а, дори руски кадри (на РИА Новости) показаха руските военни камиони, паркирани в ядрената централа.

