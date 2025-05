Путин след разговор с Тръмп: Готови сме да работим с Киев по меморандум за бъдещ мирен договор (ВИДЕО)

Русия е готова да работи с Киев по меморандум за бъдещ мирен договор. Това заяви руският президент Владимир Путин след телефонен разговор с американския му колега Доналд Тръмп. Путин уточни, че двамата са разговаряли повече от два часа.

"Разговорът се състоя, той продължи повече от два часа", каза Путин. "Той беше много съществен и много откровен и като цяло, според мен, в това отношение беше много полезен", добави руският лидер.

