Путин, Пригожин, Шойгу - Украйна официално ги обяви като цел

Освен Путин и Пригожин, руският военен министър Сергей Шойгу също е в украинския списък за елиминация, там е и генерал Сергей Суровикин, който беше главнокомандващ на руската армия в Украйна в края на миналата година.

Путин знае, че се приближаваме все повече и повече до него, но също така се страхува да не бъде убит от своите, казва още Скибицки. И уточнява, че според украински сводки на база наблюдение на социалните мрежи, в Русия все повече се страхуват от т.нар. „специална военна операция“ заради големия брой загинали руски военни. Скибицки изрично посочи чеченския лидер Рамзан Кадиров, който почнал да осъзнава, че стратегически режимът на Путин е загубил.

Междувременно главният секретар на Съвета за сигурност на Украйна Олексий Данилов стана поредната високопставена фигура, която коментира къде е главнокомандващият украинската армия генерал Валерий Залужни. Днес сутринта той докладва на президента Володимир Зеленски, пише Данилов в Twitter и така отрича твърденията на руските пропагандисти, че Залужни е мъртъв след като е бил обстрелян от ЧВК Вагнер при Бахмут. Тази версия вече претърпя лека промяна – Залужни е в кома, с черепно-мозъчна травма и „бере душа“.

On 24.05.2023, at 10:00, at the Headquarters meeting, President of Ukraine, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Volodymyr Zelenskyy heard the reports of the Commander-in-Chief of the AFU Valerii Zaluzhnyi 😉 and other members of the Headquarters.