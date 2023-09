Путин се срещна в Кремъл с Кадиров (ВИДЕО)

Говорейки силно завалено, Кадиров казва следното в началото на срещата: "Благодаря, че намерихте време, за да се срещнем, дон. Аз искам преди да започнем за републиката, дон, да покажа с какво се занимавах, дон, и даже да се похваля, че и в хуманитарно отношение, и във военно, дон, вашият отряд там показва добри резултати, взема в плен, унищожава техника...". (Последните около 8 секунди от видеото тотално не се разбира какво още се опитва да каже, но съдейки по жестомимичния език явно пак е нещо за големи успехи.)

#Kadyrov met with #Putin



The #Chechen leader's voice and appearance have changed dramatically. pic.twitter.com/9zM9yqwnmi