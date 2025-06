Путин вкара украинските деца в подлата си военна игра. Лятно активизиране на руснаците на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия използва всяка удобна възможност да нанесе поражение на украинския дух в продължаващата вече над три години война. По думи на украинския президент Володимир Зеленски - Москва е предложила да размени незаконно отвлечените от режима украински деца за свои войници, които са в плен. "Това е безумие", каза лидерът на нападнатата от агресора страна по време на свое посещение в Австрия на 16 юни.

"Ние не търгуваме с деца. Това е лудост - и между другото, това е нещо, което руснаците всъщност предложиха: ние им даваме войници, а те ни дават деца. Това е просто непостижимо, отвъд международното право. Но е типично за тях. Децата трябва да бъдат върнати", заяви Зеленски във връзка с хилядите момчетата и момичетата, които режимът в Кремъл държи в Руската федерация или в окупираните земи. Връщането им е една от точките на Киев за постигане на дълготраен мир. Именно заради отвлечените украински деца диктаторът Владимир Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага.

Още: Руски коментар за връщането на депортираните украински деца: Не правете шоу за състрадателните европейски баби

Ukraine is ready to purchase a defense package from the U.S., President Zelensky stated during his visit to Austria.



Other key statements:



▫️*“Russia offered to exchange Ukrainian children for their soldiers. That’s insane.”



▫️*“We’re counting on Austria’s support in a… pic.twitter.com/zgxooHa7AC — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2025

Путин и играта му с военнопленниците

Путин умело използва и темата с военнопленниците, за да сее паника сред украинското общество. Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че Кремъл усилено разпространява своите наративи за размяната на военнопленници и военнослужещи, за да дискредитира Киев в международната общност. Такава е и оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Конкретен пример - на 16 юни украинското външно разузнаване съобщи, че Владимир Путин лично е решил да започне информационна кампания, в която да представи Украйна като разваляща размяната на военнопленници и репатрирането на телата на загинали войници, за да провокира недоволство и деморализация на украинското общество и да дискредитира страната. Кампанията използва прокремълски източници, включително руски военни блогъри, както и проруски медийни източници в Европа, за да проектира емоционално натоварено съдържание, да манипулира статистически данни и да представя забавянето на обмена и репатрирането като умишлени действия на украинските власти.

Още: "Не си искат труповете": Украйна още веднъж обори руските лъжи (СНИМКИ)

Кампанията ще достигне кулминацията си в последните дни на обмена на военнопленници, който е насрочен за 20 юни, прогнозират от украинското външно разузнаване. Посланията са насочени и към руската вътрешна аудитория преди евентуалното отхвърляне на всяко мирно споразумение от страна на Москва в бъдеще.

На този фон в руските държавни медии се разпространи очевидно инсцениран видеоклип, в който освободени от плен руски войници са принудени да демонстрират "радостта си". Но няма какво да се празнува - в Русия тези, които се връщат живи, вместо да умрат за Путин, често са заклеймявани като предатели. В някои случаи предаването на Украйна може да доведе дори до затвор.

How pathetic it looks: a staged video is being mocked online, showing Russian soldiers released from captivity forced to display “joy” on command.



But there’s little to celebrate — in Russia, those who return alive instead of dying for Putin are often branded as traitors. In… pic.twitter.com/IOMvDbSieZ — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2025

Русия и преди е провеждала подобни кампании за дискредитиране на Украйна, които са имали за цел да я дестабилизират вътрешно - например информационната операция "Майдан-3", която, по данни на украинското разузнаване, в началото на 2024 г. е имала за цел да посее паника и недоволство сред украинците и да вбие клин между украинското общество и военното и политическото ръководство.

Москва и Киев вече осъществиха няколко размени - част от споразумението, постигнато по време на преговорите, проведени в Истанбул. Там двете страни се съгласиха на поетапна размяна на пленници и репатриране на загиналите войници. Имаше споразумение за размяна в категориите на военнослужещите под 25-годишна възраст, както и на тежко ранените и тежко болните. Засега обаче мирните преговори не са постигнали нищо друго значимо - Русия отказва прекратяване на огъня, което Украйна прие още през март месец.

Още: Зеленски: Правим всичко възможно, за да прекратим войната, но Русия не желае мир

Украйна и САЩ: оръжия и минерали

Междувременно Володимир Зеленски потвори, че Украйна е готова да закупи отбранителен пакет от САЩ. Преди няколко дни той също направи такова изказване, но не даде много подробности.

Повече от месец след като Киев подписа знаково споразумение, с което предостави на САЩ дял от минералните си запаси, Украйна одобри първоначалните стъпки за отваряне на едно от най-големите си литиеви находища за частни инвеститори, съобщи The New York Times, позовавайки се на двама правителствени служители. На 16 юни украинското правителство се съгласи да започне изготвянето на препоръки за тръжна процедура за разработване на литиевото находище "Добра" в Централна Украйна. Според длъжностните лица, които са говорили с NYT при условие за анонимност, това ще бъде първият проект, напреднал по силата на американско-украинското споразумение за минералите.

Американският президент Доналд Тръмп пък отново се прояви - по време на срещата на върха на Г-7 в Канада той заяви, че Путин започнал войната в Украйна, защото бил ядосан заради изхвърлянето на Москва от Г-8: Кой е виновен за войната в Украйна: Тръмп с ново обяснение (ВИДЕО).

😂 Trump says Putin started the war because he felt insulted



“You wouldn’t have this war right now if you had Russia. That was a mistake. Putin talks to me — he doesn’t want to talk to anyone else. He feels insulted because they threw him out of the G8. And I get it — I would’ve… pic.twitter.com/ILJDSAqYvb — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2025

За първи път Европа надмина САЩ по размер на военната помощ за Украйна - благодарение на Скандинавия и Обединеното кралство, съобщава Институтът за световна икономика в Кил. Между март и април 2025 г. европейските държави рязко увеличиха подкрепата си за Украйна, компенсирайки паузата в американската помощ. САЩ не са предоставяли военна подкрепа за Киев от януари, когато Тръмп встъпи в длъжност. Общият обем на военната помощ от ЕС вече достигна 72 млрд. евро в сравнение с 65 млрд. евро от САЩ.

Europe has surpassed the U.S. in military aid to Ukraine for the first time — thanks to Scandinavia and the UK,

— reports the Kiel Institute for the World Economy (IFW).



Between March and April 2025, European countries sharply increased their support for Ukraine, offsetting the… pic.twitter.com/mS6Rq6rvNf — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко увеличение на интензивността на военните действия в Украйна се отчита на дневна база от Генералния щаб на украинската армия. На 16 юни са станали общо 186 бойни сблъсъка, което е с 11 повече спрямо 15 юни. Руснаците са хвърлили 110 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 11 повече за денонощие. От тях 32 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5480 изстреляни снаряда, с около 370 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3226 FPV дрона "камикадзе", т.е. със 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е "най-горещо" – там украинците твърдят, че са спрели 56 руски нападения в рамките на денонощие. В спомагателното от юг Новопавловско направление силите на Путин са атакували 28 пъти. В Курска област са били отбити 38 руски пехотни атаки за деня - това е вторият сектор с най-интензивни сражения. В Торецкото направление е имало 18 руски нападения, а в Краматорското - 12. Няма други участъци от фронта с двуцифрен брой атаки на руснаците.

Още: Три защитни линии: Украйна се готви за руска офанзива в Днепропетровска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 16 юни руските сили са засилили настъпателните си операции в множество фронтови зони, заяви Виктор Трехубов, който е говорител на украинската група сили "Хортиця". Интензивността е отчетена особено в секторите към Новопавловка (в Днепропетровска област, близо до административната граница с Донецка област) и в Харковска област. Първият сектор е включен в сводката на украинския генщаб за Новопавловското направление, а във втория руснаците напоследък не са толкова активни. Що се отнася до Новопавловското направление, има потвърден руски напредък в източната част на село Комар, което е южно от Новопавловка. Боевете по административната граница между двете области продължават, пишат руски военни блогъри като "Два майора" - показателно е, че каналът не говори за "руски успехи".

Данните сигнализират, "че имаме очакваното лятно повишаване на активността", заяви Трехубов. По националната телевизия той каза, че увеличаването на активността в района на Новопавловка предполага, че руските сили се опитват да навлязат в Днепропетровска област. "Но те (руснаците) не успяха", добави говорителят, цитиран от Kyiv Independent.

В Донецка област Русия се опитва да обкръжи Костантиновка - един от ключовите украински логистични центрове в региона от началото на пълномащабната инвазия. Силите на Путин атакуват града от три посоки, по думи на Трехубов. Руските сили наскоро са напреднали и по магистралата Т-0504 Покровск-Константиновка, северозападно от Яблуновка и от Торецк, показват геолокализирани кадри. Има потвърден напредък и в западната част на Яблуновка.

Още: Най-тежката нощ за Киев: Руски ракети и дронове убиха американец и раниха десетки. Целихме Patriot, казват от Русия (ВИДЕО)*

Геолокализирани кадри, публикувани на 16 юни, показват напредък на руснаците в североизточната Сумска област на Украйна, която граничи с руската Курска област. Вижда се как украински сили нанасят удари по руски позиции в югозападната част на Кондратовка (северно от град Суми), което показва, че селището е превзето. Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+", пише, че "ситуацията в Сумска област се стабилизира, но е твърде рано да се въздъхне с облекчение или да се говори за конкретни успехи в контраофанзивата". Според него сега Сумското направление донякъде напомня за подобна ситуация в началото на лятото на 2024 г. във Вовчанското направление (Харковска област), когато имаше възможност за определени контранастъпателни действия. "Все пак условията на войната се промениха, така че е твърде рано да се правят предположения", кмята "Офицер+".

"Очевидно редица мотострелкови части и части от групировката на войските "Север" на врага, в хода на нападението на границата със Суми, са понесли осезаеми и катастрофални загуби на места", пише междувременно украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец във Facebook. "Преди всичко това се отнася до 30-и мотострелкови полк, членове на 72-ра мотострелкова дивизия, 200-а отделна мотострелкова бригада и редица части от 18-а. Според признанието на самите руснаци в отделните батальони от тези сдружения са останали 1-2 взвод бойна пехота...".

Украинците отблъскват врага си при Борова - селището е на река Оскол в Купянското направление. Геолокализирани кадри показват, че украинските сили наскоро са напреднали северозападно от Макеевка, което е югоизточно от Борова.

Има потвърден руски напредък в Северското направление - югозападно от Григоровка и източно от Серебрянка. И двете се намират североизточно от Северск.

През изминалата нощ Русия нанесе брутален удар по Киев с поне 14 загинали и над 60 ранени към този момент. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че агресорът е атакувал с общо 472 средства за въздушна атака – 440 дрона „Шахед“ и безпилотни апарати „примамки“, 2 аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“, 16 крилати ракети Х-101, 4 крилати ракети „Калибър“, 9 управляеми авиационни ракети Х-59/69 и една противорадиолокационна ракета Х-31П.

Към 10 ч. са били свалени 428 вражески цели, твърдят от ВВС, т.е. 12 са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. Става въпрос за 262 свалени цели с ПВО и 166 обезвредени чрез електронно заглушаване. От тях 239 са дронове, свалени с ПВО, и 163, свалени със средствата на електронната война. Свалени са и двете ракети „Кинжал“, 15 ракети Х-101, 8 ракети Х-59/69 и ракетата Х-31П.

🇺🇦 Overnight, Kyiv was hit by a massive missile & drone attack that killed at least 14 civilians. Blazes broke out across multiple districts; residential buildings and a kindergarten were damaged. A dormitory was struck by debris, and parts of the city face power outages. A fire… pic.twitter.com/mPrmlceiOv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

Още: Най-зловещият руски ужас в Киев досега: Зеленски сподели първи числа (ВИДЕО)