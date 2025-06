Руски коментар за връщането на депортираните украински деца: Не правете шоу за състрадателните европейски баби

Ръководителят на руската делегация в Истанбул Владимир Медински е направил безсърдечен коментар, относно искането на Украйна за завръщането на депортираните украински деца. Журналистът Оливър Карол, който пише за The Economist споделя в своя профил, че Медински е коментирал връщането на украинските деца по следния начин: "Не правете шоу за състрадателните европейски баби, които нямат собствени деца". Тази фраза е била чута от участник в преговорите.

Вторият кръг от преговорите Украйна-Русия: Списъци със стотици деца, публикуван е и меморандумът на Киев (СНИМКИ)

Припомняме, че по време на втория кръг от преките преговори между руската и украинската делегации Украйна официално е предала на руската страна списък с имената на стотици украински деца, които иска да й бъдат върнати след незаконната им депортация. Става дума за стотици деца, които Русия незаконно е отвела, насилствено е преместила или държи в окупираните територии. От канцеларията на украинския президент отбелязаха, че завръщането на депортираните украински деца е неразделна част от справедливия и траен мир и ключов елемент на доверие, първият тест за искреност на намеренията на руската страна.

🤬In response to Ukraine’s demand to return its abducted children, Medinsky said:



"Don't put on a show for bleeding-heart European old ladies with no children of their own." pic.twitter.com/uwsGNvQtoi