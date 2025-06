Най-зловещият руски ужас в Киев досега: Зеленски сподели първи числа (ВИДЕО)

При нощно-сутрешната руска въздушна атака срещу украинската столица Киев, която е поредната във войната в Украйна, са използвани над 440 дрона и 32 ракети. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в публикация в профилите си в социалните мрежи, като уточни, че информацията е от министъра на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и от украинската армия. Зеленски има предвид използваните дронове и ракети за удари в цяла Украйна - според ръководителян а Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко, използваните от Путинова Русия ракети и дронове за удара по Киев и предградията му са съответно 14 (най-малко 2 са балистични) и 175 безпилотни летателни апарата.

"Киев беше изправен пред една от най-ужасните атаки. В момента в Киев се провеждат опити за спасяване на хора изпод развалините на обикновена жилищна сграда - все още не е ясно колко са останали в капан. Руснаците разрушиха цяла секция от жилищния блок. Общо са повредени сгради в осем района на Киев.

More footage from Kyiv. The damage to residential buildings is severe. Another act of plain, Russian, terrorism. pic.twitter.com/LNF8deWDoV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

🇺🇦 Overnight, Kyiv was hit by a massive missile & drone attack that killed at least 14 civilians. Blazes broke out across multiple districts; residential buildings and a kindergarten were damaged. A dormitory was struck by debris, and parts of the city face power outages. A fire… pic.twitter.com/mPrmlceiOv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

Освен това през нощта бяха атакувани Одеска, Запорожка, Черниговска, Житомирска, Кировоградска, Николаевска и Киевска области. Спасителните действия след удара над Одеса все още продължават. Спешна помощ работи на всички места, които са поразени.

Общо има данни за 75 ранени. Към момента е потвърдена смъртта на 15 души. Моите съболезнования на техните семейства и близки", написа Зеленски.

The number of injured in Kyiv continues to rise — currently at 55, with over 40 hospitalized, Mayor Klitschko reports. Information on fatalities is still being clarified. pic.twitter.com/IAo209QT9G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

Терористичната Путинова Русия

"Такива атаки са си чист тероризъм. И целият свят, Съединените щати и Европа трябва най-накрая да реагират така, както цивилизованото общество реагира на терористите. Путин прави това единствено защото може да си позволи да продължи войната. Той иска войната да продължи. Грешно е, когато силните на този свят си затварят очите за това. Ние сме в контакт с всички партньори на всяко възможно ниво, за да осигурим подходящ отговор. Терористите трябва да почувстват болката, а не невинните мирни хора", добави Зеленски.

Украинският външен министър Андрий Сибиха също коментира в профилите си в социалните мрежи какво се случи. По думите му, Путин нарочно ударя по жилищни сгради и убива цивилни точно по времето на срещата на Г-7 в Канада - за да отправи послание. "Русия отхвърля дипломацията и бомбардира Киев", каза той.

