Путинският бронетранспортьор е унищожен: Руските доброволци разпространиха ВИДЕО

Впрочем от кадрите може да се види, че руснаците държат скрит БТР-а точно между жилищни сгради - нещо, за което в началото на войната те непрестанно обвиняваха украинските сили, че разполагат военната си техника вътре в населените места в близост до жилищни блокове.

ОЩЕ: Освобождаваме Русия от Путин сантиметър по сантиметър: Обръщение на руските доброволци (ВИДЕО)

"Путинският БТР подпали със запалителни снаряди жилищна сграда. Не можехме да оставим това така и го унищожихме. Пожарникарите, съдейки по всичко, явно са избягали от селото", пишат в телеграм канала си доброволците.

"Никой никъде повече няма да ходи. Нямат на какво. Нищо, ще почакат освобождението. Демилитаризирахме бронетранспортьора в село Тьоткино", пишат още те.

От Легиона показаха и кадри от село Тьоткино в Курска област, за което твърдят, че е "изцяло под контрола на руските освободителни сили", като кадрите са публикувани в 13:24 ч. днес.

"Армията на Путин бързо напуска селото, изоставяйки позициите и тежката техника", пишат те.

ОЩЕ: Те са си вкъщи: Украинското разузнаване с коментар за пробива в Белгородска област

The footage of the shameful escape of Russian soldiers were also shown by the Russian Volunteer Corps



"Behind their backs remain populated areas, equipment and, first of all, citizens of the Russian Federation," the volunteers wrote. pic.twitter.com/Fr2YSdrzTI